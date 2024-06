Abstand halten! Hauptgeburtenzeit bei Seehunden im Wattenmeer läuft

Tönning/Norddeich - Nachwuchszeit bei den Seehunden: Die Nationalparkverwaltung in Schleswig-Holstein und die niedersächsische Seehundstation in Norddeich appellieren an Wattenmeer-Besucher, Hunde anzuleinen und Abstand von den Jungtieren zu halten.

Der am 14. Mai eingelieferte "Bosse" ist der erste Heuler der Saison. Bei der Einlieferung wog das Tier 8,3 Kilogramm und war geschätzte ein bis zwei Tage alt. © Marcus Brandt/dpa

Das ist notwendig, damit Muttertiere sich ungestört ihren Jungen nähern können. Denn häufig ist ein vermeintlich verlassener Heuler nur vorübergehend von der Mutter getrennt worden - zum Beispiel durch die Strömung - und diese findet ihn durch dessen lautes Heulen wieder.

"Das kann herzzerreißend klingen, ist aber nichts anderes als der normale Kontaktlaut zum Muttertier", sagte der Seehundexperte der Nationalparkverwaltung in Tönning, Armin Jeß.

Allerdings komme es auch vor, dass ein kleiner Seehund wirklich menschliche Hilfe benötige. Da dies nur Fachleute beurteilen könnten, sollten im Zweifel umgehend die zuständigen Seehundjägerinnen und -jäger benachrichtigt werden. Sie veranlassen gegebenenfalls Transporte zu den Seehundstationen in Friedrichskoog und Norddeich in Ostfriesland.

Aktuell wurden bereits 62 Heuler - also Jungtiere, die von ihren Müttern getrennt wurden - in die Friedrichskooger Seehundstation gebracht (Stand 14. Juni). Hauptwurfzeit ist in Schleswig-Holstein der Juni, in dem die meisten Jungen auf Sandbänken im Wattenmeer zur Welt kommen.