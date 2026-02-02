Ängstliche Katze sucht liebevollen Besitzer: Wer schenkt Mave ein neues Zuhause?

Hamburg - Wer hat ein Herz für Mave? Die junge Katze ist seit ein paar Wochen im Tierheim in Hamburg . Doch sie sucht ein neues Zuhause.

Die junge Mave ist momentan im Hamburger Tierheim, doch sucht sie ein neues, liebevolles Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Hamburger Tierschutzverein schreibt auf seiner Website, dass die ungefähr ein Jahr alte Katze am 10. Januar ins Tierheim gekommen ist.

Sie ist ein russischer Blau-Mix und kastriert. Ihr insgesamt grau schimmerndes Fell wird von einem niedlichen weißen Fleck auf der Brust durchbrochen.

Die kleine Mave kam als Fundtier ins Tierheim, da sich kein Besitzer für die junge Katze gemeldet hat, sucht sie nun ein neues, liebevolles Zuhause.

Noch ist die Fellnase zurückhaltend und hat Angst vor lauten Geräuschen und kennt den Umgang mit Menschen nicht. Ihre Pfleger können allerdings bereits Fortschritte erkennen.

Mit Leckerlis lässt sich die Samtpfote locken und ihren Bezugspersonen hat sie schon ein wenig Vertrauen geschenkt.