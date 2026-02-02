Ängstliche Katze sucht liebevollen Besitzer: Wer schenkt Mave ein neues Zuhause?
Hamburg - Wer hat ein Herz für Mave? Die junge Katze ist seit ein paar Wochen im Tierheim in Hamburg. Doch sie sucht ein neues Zuhause.
Der Hamburger Tierschutzverein schreibt auf seiner Website, dass die ungefähr ein Jahr alte Katze am 10. Januar ins Tierheim gekommen ist.
Sie ist ein russischer Blau-Mix und kastriert. Ihr insgesamt grau schimmerndes Fell wird von einem niedlichen weißen Fleck auf der Brust durchbrochen.
Die kleine Mave kam als Fundtier ins Tierheim, da sich kein Besitzer für die junge Katze gemeldet hat, sucht sie nun ein neues, liebevolles Zuhause.
Noch ist die Fellnase zurückhaltend und hat Angst vor lauten Geräuschen und kennt den Umgang mit Menschen nicht. Ihre Pfleger können allerdings bereits Fortschritte erkennen.
Mit Leckerlis lässt sich die Samtpfote locken und ihren Bezugspersonen hat sie schon ein wenig Vertrauen geschenkt.
Mave braucht ein ruhiges Zuhause mit viel Platz
Noch ist die kleine Mave ängstlich und muss bei dem richtigen Besitzer lernen, Vertrauen aufzubauen. Das junge Tier ist jedoch schon stubenrein.
Ihr neues Zuhause sollte eine ruhige Umgebung bieten, ohne viel Trubel, damit sich die kleine Katze wohlfühlen kann. Hunde oder kleine Kinder sollten es in ihrem neuen Heim nicht geben.
Die Samtpfote freut sich in ihrem neuen Zuhause über viel Platz: Verschiedene Kletter-, Versteck- und Schlafmöglichkeiten sollten für die kleine Katze bereitstehen. Außerdem wäre für die Vierbeinerin entweder eine große Wohnung mit gesichertem Balkon oder generell Freigang das Richtige.
Ob die Fellnase sich auch mit anderen Katzen versteht, können die Pfleger bislang nicht sagen.
Ihr wollt Mave ein liebevolles Zuhause schenken? Ihr kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.