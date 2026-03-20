Ausgerottet und jetzt zurück: Nashörner nach über 40 Jahren wieder in freier Wildbahn, doch eine Angst bleibt

Kampala Uganda - Was für ein unglaubliches Comeback! Über vier Jahrzehnte lang galt Ugandas Wildnis als nashornfreie Zone, jetzt sind die mächtigen Tiere plötzlich wieder da. Doch die Gefahr, die sie einst verschwinden ließ, besteht noch immer.

Insgesamt sollen acht Nashörner eine neue Population bilden. © Screenshot/Facebook/Uganda Wildlife Authority

Im abgelegenen Kidepo-Valley-Nationalpark streifen erstmals seit 1983 wieder Nashörner durch die Savanne, wie es in einer Mitteilung der Uganda Wildlife Authority heißt.

Damals wurde das letzte Tier von Wilderern getötet, ein trauriger Tiefpunkt in der Geschichte des Landes. Die Vergangenheit ist düster: Während politischer Unruhen wurden die Tiere systematisch ausgerottet.

Einst lebten laut BBC rund 700 Nashörner in Uganda, doch am Ende blieb keines übrig. Der Grund: ihre Hörner, die auf dem Schwarzmarkt enorme Summen einbringen.

Jetzt gibt es neue Hoffnung. Zwei südliche Breitmaulnashörner wurden für den Start eines ambitionierten Wiederansiedlungsprojekts in den Nationalpark gebracht. Insgesamt sollen acht Tiere eine neue Population bilden.

"Dieser Moment markiert den Beginn einer neuen Nashorngeschichte für den Kidepo Valley Nationalpark", sagte James Musinguzi, Geschäftsführer der Uganda Wildlife Authority.