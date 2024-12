Autofahrerin alarmiert Polizei: Danach zählte jede Sekunde!

Zwingenberg/Seeheim-Jugenheim - Das ist gerade nochmal gut gegangen! Am heutigen Dienstag musste die Polizei in Südhessen zu einem tierischen Rettungseinsatz ausrücken. Dabei zählte jede Sekunde.

Sichtlich mitgenommen, aber in Sicherheit. Der Anruf der Autofahrerin rettete dem Mäusebussard wohl das Leben. © Polizeipräsidium Südhessen

Wie ein Sprecher am Abend berichtete, war seitens einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin am Nachmittag ein besorgter Anruf eingegangen. Demnach habe ein Greifvogel völlig regungslos abseits der A5 zwischen Zwingenberg und Seeheim-Jugenheim gelegen.

Umgehend machte sich eine Streife auf den Weg und suchte den gemeldeten Abschnitt sorgfältig ab. Schließlich traf man auf das verletzte Tier, bei dem es sich um einen Mäusebussard handelte.

Glücklicherweise noch am Leben wurde der Vogel behutsam in eine Transportbox gepackt und auf schnellstem Wege in die nächstgelegene Auffangstation für Greifvögel in der Landeshauptstadt Wiesbaden chauffiert.

Dort wurde schließlich ein gebrochener Flügel diagnostiziert. Mit der richtigen Pflege der Experten dürfte sich der fliegende Jäger jedoch wieder vollends erholen.