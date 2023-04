Bewohner finden Python: Als sie seinen Bauch sehen, wird ihnen alles klar

Brisbane (Australien) - Das muss mächtig wehgetan haben. Australier aus der Nähe von Brisbane wollten am Sonntag nach ihren Fuchskusus sehen. Die Tiere , die auch Possums genannt werden, sollten eigentlich in einer extra für sie eingerichteten "Possum-Box" stecken. Stattdessen lag ein riesiger Rautenpython darin. Als die Bewohner den Bauch des Reptils sahen, wurde ihnen alles klar.

Der Python hatte die Possum-Mama und ihr Baby , die in der Box gelebt hatten, gefressen. Schließlich musste Schlangenfänger Bryce Lockett von den "Snake Catchers Brisbane & Gold Coast" am "Tatort" anrücken.

So sieht ein Possum aus. © 123RF/adwo123

"Das kühlere Wetter ist im Anmarsch, und zu dieser Jahreszeit nehmen Pythons große Mengen an Nahrung zu sich, um ihren Körperfettanteil zu halten", erklärte Locket.

Besitzer von Haustieren sollten daher in dieser Jahreszeit besonders acht auf diese geben. Insbesondere Nagetiere seien gefährdet, so der Schlangenfänger. Pythons würden zwar nicht aktiv nach Haustieren suchen, sich aber von Gebieten angezogen fühlen, in denen diese leben.

"Oft folgen sie dort den Duftspuren von Nagetieren", sagte er. "Sie sind jedoch opportunistische Fresser. Wenn sie also an das Ende der Fährte gelangen - im allgemeinen Hühnerställe oder Vogelkäfige -, werden sie versuchen, sich von dem zu ernähren, was sich dort befindet und woran sie gelangen können", so Locket.



Den Rautenpython, von dem der Experte ein Foto auf Facebook veröffentlichte, hat er übrigens weit weg ausgesetzt. Zumindest diese Schlange dürfte den Anwohnern keinen Ärger mehr bereiten.