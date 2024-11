Bildhübscher Mischling mit tragischer Vorgeschichte: Erlebt Hachico ein Weihnachtswunder?

Wohl aufgrund eines Autounfalls musste Hachico ein Vorderbein amputiert werden. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Benannt wurde der Mischling nach seinem berühmten asiatischen Artgenossen, der sogar für einen Hollywood-Film als Vorlage diente.

Ins Deutsche übersetzt bedeutet der Name des Vierbeiners so viel wie "Glück" und "Treue". Während Hachico ersteres in den ersten Jahren seines Lebens nur bedingt erlebte, ist er immer noch gewillt letzteres dem passenden Menschen entgegenzubringen.

In Rumänien, wo er von der Straße aufgelesen wurde, hatte der rund vier Jahre alte Rüde allem Anschein nach einen Autounfall, was im Tierheim letztlich dazu führte, dass ihm ein Bein amputiert werden musste. Doch auch an diese einschneidende Lebensveränderung passte er sich gut an.

Mitte Januar dieses Jahres kam er dann in die Obhut der Kasseler Wau-Mau-Insel, wo er bis heute auf ein passendes zu Hause wartet. Dass sich so kurz vor Weihnachten sein Traum von einer eigenen Familie erfüllt, wäre für ihn wohl das allerschönste.