Bildschöner Labrador wurde bitter enttäuscht: Kann Kayla jemals wieder vertrauen?

Frankfurt am Main - Es gibt wohl kaum etwas Schlimmeres, als einem Hund das Vertrauen in die Menschen zu nehmen. Leider ist genau das Labrador-Hündin Kayla widerfahren. In der Obhut des Tierschutzvereins Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 wartet sie nun auf jemanden, der ihr das verlorene Vertrauen zurückgibt.