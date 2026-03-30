Buckelwal in der Ostsee wirft Fragen auf: Werden in Zukunft immer mehr Tiere stranden?

Ostsee - Seit mehr als einer Woche beschäftigt ein mehrfach gestrandeter Buckelwal in der Ostsee das ganze Land. Mit Spitznamen wie "Hope" oder "Timmy" (angelehnt an seine erste Strandung am Timmendorfer Strand) schwimmt er aktuell aber leider nur durch die Schlagzeilen und nicht zurück in den Atlantik. Für Wissenschaftler, Einsatzkräfte und auch Beobachter eine emotionale Situation, die auch immer wieder die Frage nach einer möglichen Zunahme solcher Vorfälle aufwirft.

Prof. Burkard Baschek (55) betonte am Sonntag, dass es sich bei Walstrandungen weiterhin um Einzelfälle handelt. © Daniel Bockwoldt/dpa

Gefühlt häufen sich die Großwalsichtungen in der Ostsee in den vergangenen Jahren: 2024 wurden zwei Buckelwale in der Flensburger Förde gesichtet, erst Anfang 2026 war dort erneut ein ungewöhnlicher Besucher aufgetaucht.

Trotz solcher Fälle mahnt Prof. Burkard Baschek (55), wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund, zur Zurückhaltung: "Ich bin weit weg davon, einen Trend daraus abzuleiten."

Zwar habe es "in den letzten Jahren durchaus immer wieder auch Großwal-Ereignisse in der Ostsee gegeben", doch handele es sich weiterhin um Einzelfälle: "Ich möchte betonen, dass es nach wie vor Irrläufer sind, weil das doch sehr vereinzelt auftritt", so der Experte am Sonntag im Rahmen einer Pressekonferenz rund um Buckelwal "Timmy".

Dass sich Großwale in die Ostsee verirren, sei dabei grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Als wahrscheinlichste Ursache gilt, dass die Tiere Nahrungsquellen folgen: Reichhaltige Fischschwärme, die zeitweise aus der Nordsee einströmen, könnten Großwale ebenso wie Delfine in die Ostsee führen.

Normalerweise würden diese Tiere dann aber auch wieder ihren Weg raus finden, ungewöhnlich an Timmys Fall sei dagegen die sogenannte "Lebendstrandung". Diese lasse darauf schließen, "dass das Tier wahrscheinlich auch irgendwo krank, gestresst oder verletzt sein muss, bis es überhaupt dazu gekommen ist".