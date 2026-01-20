"Whalewatching": Finnwal in der Flensburger Förde entdeckt

Von Birgitta von Gyldenfeldt Flensburg - Normalerweise kann man beim "Whalewatching" in der Flensburger Förde nur Schweinswale beobachten.

Der Wal sei an seiner Finne gut zu erkennen. © Ulrich Perrey/dpa

Seit Anfang des Jahres lockt hier allerdings ein weitaus größerer Wal auch bei niedrigen Temperaturen Neugierige auf die Spazierwege, Molen und Uferpromenaden in und um Flensburg (Schleswig-Holstein). Der Meeressäuger wird immer wieder zwischen dem Flensburger Hafen und dem dänischen Kollund gesichtet.

Es sei auf jeden Fall ein Finnwal, sagte Judith Denkinger vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe am 7. Januar eine erste Meldung über eine Walsichtung bei Flensburg erhalten. Dass es sich dabei um dasselbe Tier handelt, sei an einer charakteristischen Kerbe an der Rückenfinne zu erkennen.

Dagmar Struß, die ehemalige Leiterin der NABU-Landesstelle Ostseeschutz freute sich über den seltenen Besuch. "Wir haben das große Glück, dass wir mal einen Finnwal sehen können in der Flensburger Förde", sagte sie.

Eigentlich sind ihr zufolge in der Ostsee nur die kleinen Schweinswale zu Hause. Es kommen aber auch immer wieder große Wale wie Buckel- und Finnwale in das Gewässer.

Sie folgen in der Regel Heringsschwärmen, wie Struß sagte. "Sie kommen also nicht aus Versehen, sondern schwimmen der Nahrung hinterher."