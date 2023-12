Der Biber erobert Hessen: Sind die Nager auch schon in Frankfurt?

Der Biber breitet sich in Hessen aus, am Main hat der robuste Nager schon länger ein Zuhause gefunden. Haben Biber auch schon Frankfurt am Main erreicht?

Frankfurt am Main/Darmstadt - Der Biber ist in Hessen angekommen. Am Main hat der robuste Nager schon länger ein Zuhause gefunden, doch inzwischen hat das größte Nagetier Europas offenbar auch die Parkanlage am Licht- und Luftbad Niederrad in der Mainmetropole Frankfurt für sich entdeckt.

Biber sind die größten Nagetiere Europas, ausgewachsene Tiere können bis zu 35 Kilogramm wiegen. © 123rf/venakr Entsprechende Meldungen über Bissspuren an Bäumen seien bereits eingegangen, berichtete Dieter Sattler vom städtischen Grünflächenamt. Bestätigen kann Sattler die Biber-Sichtung zwar noch nicht, es würde ihn aber nicht wundern, wenn sich ein Tier am Flussufer in Frankfurt herumtreibt. "Es gibt am Main in verschiedenen Bereichen Ansiedlungen von Bibern", sagte der Experte. Wie das Regierungspräsidium Darmstadt auf Anfrage mitteilte, breitet sich der Biber in vielen hessischen Gewässern aus. Regelmäßig werden neue Vorkommen entdeckt. Tiere Errätst Du, mit welchem riesigen Tier diese kleine Fellnase verwandt ist? Vor allem in Südhessen habe er sich angesiedelt, das Vorkommen wird auf rund 300 Familienverbände mit insgesamt etwa 1000 Tieren geschätzt. Wie viele davon am Main leben, kann das Präsidium derzeit nicht beziffern.

Biber fällen Bäume, um an junge Triebe und Rinde zu gelangen