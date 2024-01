Eiskaltes Wetter - doch die Zoo-Tiere sind völlig unbeeindruckt

Heizungen hielten die Gehege so warm, wie die Tiere es brauchen. "Sollte das nicht ausreichen, können wir beispielsweise mobile Heizungen in Betrieb nehmen. Das brauchen wir jetzt aber noch nicht."

"Einzelne Tiere ziehen sich zurück. Wir überwachen die Temperaturen in den Häusern engmaschig und reagieren, sollte es zu kalt werden", so ein Sprecher des Zoos.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes hält der Dauerfrost in Sachsen-Anhalt auch in den kommenden Tagen noch an. Erst zum Wochenende klettern die Temperaturen wieder über den Gefrierpunkt, so die Prognose der Wetterexperten.