Elefantin Bani konnte nach Unfall nicht mehr laufen: Jetzt feiert der Dickhäuter Weihnachten

Uttar Pradesh (Indien) - Was für eine herzerwärmende Geschichte zum Jahresende: Die kleine Elefantin Bani hat Weihnachten gefeiert und das mit einem ganz besonderen Festmahl! In einem süßen Video der Tierschutzorganisation Wildlife SOS ist zu sehen, wie die junge asiatische Elefantin genüsslich Melonen und Bananen verspeist - liebevoll angerichtet von Pflegern im Santa-Claus-Kostüm.

Bani durfte sich über ein reichhaltiges Weihnachtsbuffet freuen. © Screenshot/YouTube/Wildlife SOS

Noch vor einem Jahr sah Banis Leben ganz anders aus: Mit nur neun Monaten wurde sie nach einer tragischen Zugkollision schwer verletzt neben Bahngleisen gefunden, wie People berichtet.

Die Diagnose war erschütternd - massive Verletzungen an Wirbelsäule, Hüften und Beinen, sie konnte nicht mehr laufen.

Doch die Helfer von Wildlife SOS gaben nicht auf und brachten das Elefantenbaby in ihr spezialisiertes Elefantenkrankenhaus im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh.

Jetzt gibt es wieder Hoffnung für Bani. Dank monatelanger Pflege, medizinischer Versorgung und unermüdlicher Zuwendung geht es ihr immer besser.