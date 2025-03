Zum ersten Mal in frisches Futter gebissen: Dieser Fall macht Tierretter "unglaublich wütend"

Köln - Das Tierheim Köln-Dellbrück hat in dieser Woche gleich 24 Notfälle auf einen Streich bei sich aufgenommen, nachdem in einer vermüllten Wohnung mehr als ein Dutzend Farbratten entdeckt worden waren. Die Nager kamen geradewegs zu den Tierrettern - und waren zum Teil in einem besorgniserregendem Zustand.