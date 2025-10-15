Faszinierendes Tierspektakel: 100.000 Kraniche ziehen durch Deutschland

Es ist ein faszinierendes Tierspektakel: Zahlreiche Kraniche ziehen derzeit wieder durch die Bundesrepublik.

Von Sarah Knorr Berlin - Es ist ein faszinierendes Tierspektakel: Zahlreiche Kraniche ziehen derzeit wieder durch die Bundesrepublik.

Tausende Kraniche flogen am Montag von Deutschland nach Frankreich. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa Anfang der Woche gab es den ersten großen Weiterzug der großen Vögel in Deutschland, wie ein Sprecher des Naturschutzbunds Deutschland (NABU) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. Mehr als 20.000 der Tiere seien am Montag über Hessen in Richtung Frankreich geflogen. "Jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht", sagte Sprecher Helge May. "Das hängt ein bisschen vom Wetter ab." Viele Kraniche sammeln sich aber auch noch an Rastplätzen im ganzen Land. Mehr als 100.000 Kraniche befinden sich demnach aktuell in Deutschland. Im Flug bilden die mehr als einen Meter großen Vögel - Fachname Grus grus - eine V-förmige Formation mit kräftigen, erfahrenen Tieren an der Spitze.

Kraniche fliegen zwei Hauptrouten

Günter Nowald, Leiter des NABU-Erlebniszentrums Kranichwelten in Mecklenburg-Vorpommern, hat die Zugmeldungen im Blick. © Stefan Sauer/dpa "Die meisten Zugmeldungen über Deutschland erhalten wir ab Ende Oktober und in den ersten beiden Novemberwochen", sagte Günter Nowald, Leiter des NABU-Erlebniszentrums Kranichwelten in Mecklenburg-Vorpommern. Eine genauere Prognose könne man nicht stellen. In Deutschland gibt es nach NABU-Angaben zwei Hauptzugrouten, von denen eine durch Hessen und weiter über Rheinland-Pfalz und das Saarland nach Frankreich führt. Die andere führt von Niedersachsen durch Nordrhein-Westfalen. Insgesamt seien es schätzungsweise 400.000 der Tiere, die Stück für Stück über mehrere Wochen über ganz Deutschland fliegen. Die meisten Vögel treffen sich dann in der Champagne am Stausee Lac du Der-Chantecoq - laut NABU dem größten Kranichrastplatz Frankreichs. Eine dritte, etwas schwächer beflogene Route, führe in Ost-West-Richtung durch den Süden von Bayern und Baden-Württemberg und münde größtenteils ebenfalls an dem französischen Stausee. Danach gehe es weiter gen Süden. "Das Hauptüberwinterungsgebiet ist dann die Extremadura in Spanien", so Nowald.

Rückenwind und Hochdruckgebiet sind ideal