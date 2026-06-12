Franz kann wegen Schlappohren nicht gut hören: Wer gibt dem Kaninchen ein neues Zuhause?
Stuttgart - Widder-Kaninchen Franz hat es nicht leicht in seinem Leben gehabt. Seine Schlappohren machen ihm nämlich große Probleme. Nun ist er auf der Suche nach einem Zuhause für immer.
Für kein Tier ist ein Leben im Tierheim ideal. Auch wenn die Pfleger alles tun, um den Tieren ein gutes Leben zu ermöglichen, ist es für viele dennoch nicht so schön wie bei einer Familie.
Das Tierheim sollte nur ein Zuhause auf Zeit sein, bis ein neuer Platz für Hunde, Katzen oder eben auch Kaninchen gefunden wurde - in einer Familie, in der das Tier willkommen ist und sich auch zu Hause und angekommen fühlt.
Für Kaninchen Franz sind die Tierpfleger nun auf der Suche nach einer "Endstation", denn die Durchreise im Tierheim soll ein Ende finden.
Franz hat Schlappohren, durch diese kann er nicht so gut hören und erschrickt sich dann. Kaninchen mit Stehohren können übrigens wesentlich besser hören.
Für-Immer-Mensch mit viel Herz für Problem-Kaninchen gesucht
Bei Menschen, die auf Franz zugehen, ist es wichtig, sich vorher bemerkbar zu machen, damit das Kaninchen sich nicht erschrickt.
Der neue Besitzer sollte außerdem mit dem Tierarzt wegen Franz' Schlappohren in engem Kontakt stehen.
Doch das ist nicht das einzige Problem des Kaninchens. Manchmal pinkelt er sich selbst auf die Hinterbeine, die dadurch nass werden.
Tierärztlich hat das Tierheim alle möglichen Ursachen ausgeschlossen. Auch die Pfleger konnten nicht herausfinden, woran das liegt. Die Pfleger setzten Franz auf Einstreu, was das Problem etwas minderte. Dennoch sollte neben Einstreu im neuen Heim auch eine gute Pflege der Hinterbeine stattfinden, damit diese sich nicht entzünden. Der neue Für-Immer-Mensch sollte die gereizten Stellen beobachten und bei Bedarf eincremen. Kaninchen-Erfahrung wäre sicher hilfreich.
Zudem würde Franz nicht gerne allein bleiben, sondern einen Freund an seiner Seite haben. Könnt Ihr Euch vorstellen, Franz und einen Kaninchen-Kumpel aufzunehmen? Oder habt bereits ein Kaninchen, das einsam ist?
Dann meldet Euch im Tierheim unter [email protected]. Vielleicht kuschelt Franz schon bald mit Euch.
Titelfoto: Tierschutzverein Stuttgart e.V.