12.06.2026 11:07 Franz kann wegen Schlappohren nicht gut hören: Wer gibt dem Kaninchen ein neues Zuhause?

Seine Schlappohren machen Kaninchen Franz große Probleme. Nun ist er auf der Suche nach einem Zuhause für immer.

Von Ella Wittenbauer

Stuttgart - Widder-Kaninchen Franz hat es nicht leicht in seinem Leben gehabt. Seine Schlappohren machen ihm nämlich große Probleme. Nun ist er auf der Suche nach einem Zuhause für immer.

Durch seine Schlappohren kann Franz viel schlechter hören als Artgenossen mit Stehohren. © Tierschutzverein Stuttgart e.V. Für kein Tier ist ein Leben im Tierheim ideal. Auch wenn die Pfleger alles tun, um den Tieren ein gutes Leben zu ermöglichen, ist es für viele dennoch nicht so schön wie bei einer Familie. Das Tierheim sollte nur ein Zuhause auf Zeit sein, bis ein neuer Platz für Hunde, Katzen oder eben auch Kaninchen gefunden wurde - in einer Familie, in der das Tier willkommen ist und sich auch zu Hause und angekommen fühlt. Für Kaninchen Franz sind die Tierpfleger nun auf der Suche nach einer "Endstation", denn die Durchreise im Tierheim soll ein Ende finden. Tiere Was passierte mit Buckelwal "Timmy" im offenen Meer? Sender-Daten ausgewertet Franz hat Schlappohren, durch diese kann er nicht so gut hören und erschrickt sich dann. Kaninchen mit Stehohren können übrigens wesentlich besser hören.

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