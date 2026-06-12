Daten bringen Klarheit: So lange hat Buckelwal "Timmy" wirklich noch gelebt

Schwerin/Anholt - Endlich herrscht Klarheit: Die Ortungsdaten des Satellitensenders, der an Buckelwal "Timmy" angebracht worden war, sind ausgewertet. Bei einer Pressekonferenz am Freitag gab Umweltminister Till Backhaus (67, SPD) bekannt, wie lange das Tier noch am Leben war und wie viele Kilometer es zurückgelegt hat.

Rund 215 Kilometer habe "Timmy", im Netz auch "Hope" genannt, zurückgelegt. © Philip Dulian/dpa

Die wahrscheinlich interessanteste Frage: Wie lange hat der Buckelwal gelebt?

"Wir können heute hier und heute feststellen: Das Datum, an dem er verstorben ist, ist zwischen dem 6. und 7. Mai festzuhalten", sagte Backhaus.

Danach sei das Signal abgerissen. Das bedeute, die Antenne sei unter Wasser gegangen. Heißt das also, "Timmy" ist ertrunken? Die genaue Todesursache läge bislang noch nicht vor.

Generell habe man bei der Auswertung festgestellt, dass der Tracker zwischen dem 2. bis zum 7. Mai Daten geliefert habe, ergänzte der Umweltminister.

Diese Daten würden zeigen, dass der Wal nicht direkt nach Freilassung verendet sei. Rund 215 Kilometer habe "Timmy", im Netz auch "Hope" genannt, zurückgelegt.

Generell habe man nichts Ungewöhnliches an und im Wal festgestellt. "Es gab keine schwerwiegenden Verletzungen - äußere so wie innere - und es gab keine Gewaltanwendung."

"Es gab auch keine Materialien in und um den Körper", erklärte Backhaus und bezog sich dabei auf den Vorwurf des Geisternetzes von Robert Marc Lehmann (43). Dazu gebe es auch keine Hinweise, dass im Zusammenhang mit der Freisetzung und des Transportes irgendwelche Maßnahmen zum Tod geführt haben.

Die Untersuchung der inneren Organe gelte es allerdings noch abzuwarten. Dazu habe man derzeit noch keine detaillierteren Informationen vorliegen.