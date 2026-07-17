Frau entdeckt seltsame Kreatur bei Abendspaziergang: "So ein Tier habe ich noch nie gesehen"

Seattle (USA) - Eigentlich wollten Kiana Hall (33) und ihr Partner ihren 13. Jahrestag bei einem romantischen Abendspaziergang feiern. Statt Kerzenschein gab es jedoch eine Begegnung der besonderen Art.

Die US-Amerikanerin konnte ihren Augen nicht trauen - und nahm die mysteriöse Kreatur kurzerhand auf Video auf. © Instagram/c1vrgr1

Als das junge Paar einen gemütlichen Spaziergang durch ein Wohnviertel in ihrem Vorort nahe Seattle machte, huschte plötzlich eine seltsam anmutende Kreatur vorbei.

"Ich war völlig verwirrt - ich hatte noch nie ein Tier wie dieses gesehen", schrieb Kiana zu einem kurzen Video, das auf ihrem Instagram-Kanal innerhalb kurzer Zeit viral ging.

Anhand der typischen Gesichtszeichnung erkannte die 33-Jährige zwar, dass es sich um einen Waschbären handelte, vermutete jedoch, dass das Tier womöglich an einem genetischen Defekt litt.

Kiana taufte den flauschigen Vierbeiner, der einen ungewöhnlich kurzen Rücken hatte und über keinen Schwanz verfügte, auf den Namen Jimothy.

"Ich hoffe einfach, dass Jimothy weiterhin ein freies Leben führen kann und dass er gesund bleibt", ergänzte Kiana zu ihrem Clip, der jede Menge Kommentare erhielt.

"Das ist das typischste Tier, das ich mir für Seattle vorstellen kann", schrieb ein User. Ein weiterer meinte: "Er muss um jeden Preis geschützt werden."

Ein dritter Nutzer zeigte Mitleid mit Jimothy und kommentierte: "Jemand, den ich kenne, meinte, er sei wahrscheinlich allein, weil die anderen Waschbären ihn abgelehnt haben. Ich hoffe, das stimmt nicht, denn es macht mich traurig, daran zu denken, dass er vielleicht ganz allein ist."