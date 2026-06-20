Frischling auf "Entdeckungstour": Kleines Wildschwein ruft Polizei auf den Plan

Idar-Oberstein - Eine "eigenständige Entdeckungstour" verschlug ein junges Wildschwein auf die Hauptstraße von Idar-Oberstein - und der Frischling "zeigte dabei wenig Interesse an den geltenden Verkehrsregeln", wie ein Polizeisprecher betonte.

Ein Wildschwein-Frischling sorgte am Samstag für Trubel in Idar-Oberstein. © Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Das kleine Schwein tauchte am Samstagvormittag in Höhe der Stadtverwaltung von Idar-Oberstein auf, wie die Polizei mitteilte.

"Ein aufmerksamer Fußgänger meldete den tierischen Fußgänger" und berichtete, dass das Jungtier "entgegen der Fahrtrichtung in Richtung B41 unterwegs" sei, ergänzte ein Sprecher. Nach der Alarmierung gegen 10.45 Uhr rückte umgehend eine Streifenwagen-Besatzung aus.

Vor Ort stießen die Beamten rasch auf "das kleine Borstentier" und damit endete die "eigenständige Entdeckungstour des jungen Wildschweins".

Die Einsatzkräfte fingen den Frischling ein und brachten ihn zunächst auf die Dienststelle. Dort wurde das Jungtier vom örtlichen Jagdpächter abgeholt, der das kleine Wildschwein zu einem "geeigneten Aufenthaltsort" brachte.