"Hamburg mach keinen Shit!": Über 100 Menschen demonstrieren für Tauben

Hamburg - Mehr als 100 Menschen haben am Samstag in der Hamburger Innenstadt für den Ausbau von Taubenschlägen und ein nachhaltiges Stadttauben-Management demonstriert. Unter dem Motto "Hamburg mach keinen Shit – Taubenschläge sind der einzig richtige Schritt" zogen die Teilnehmenden vom Heidi-Kabel-Platz am Hauptbahnhof durch die Innenstadt bis zum Heiligengeistfeld. Organisiert wurde die Demo vom Verein "Hamburger Stadttauben".

In Hamburg haben heute mehr als 100 Menschen für die von der Stadt versprochenen Taubenschläge demonstriert. © Citynewstv

Der Verein kritisiert, dass die von der Stadt im Jahr 2024 angekündigten und politisch beschlossenen sechs neuen Taubenschläge bislang nicht umgesetzt worden seien.

Damals hatte der Senat angekündigt, sein Stadttauben-Management nach dem sogenannten "Augsburger Modell" auszubauen.

Dieses setzt auf betreute Taubenschläge, die kontrollierte Versorgung der Tiere sowie den Austausch von Eiern, um die Bestände langfristig und tierschutzgerecht zu regulieren.

Nach Ansicht des Vereins werde die Umsetzung jedoch seit Jahren verzögert: "Bis heute wurde keiner dieser sechs angekündigten neuen städtischen Schläge umgesetzt."

2026 sollten nach Angaben der Stadt eigentlich die Aufstellung von je drei Schlägen in Altona und Mitte erfolgen.

Gleichzeitig beobachten die Tierschützer eine zunehmende Verdrängung der Tiere durch Maßnahmen wie die Schließung von Nist- und Schlafplätzen, Fangaktionen sowie Kontrollen gegen Menschen, die Tauben füttern.

"Werden Tiere verdrängt, weichen sie häufig auf umliegende Bereiche aus: Balkone, Hinterhöfe, Dächer und Privatflächen. Probleme werden dadurch lediglich verlagert!"