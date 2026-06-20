Schneeweißes Alpaka ist tot: Ostdeutschem Tierpark "bricht es das Herz"

Bad Kösen/Leipzig - Trauriger Abschied im Tierpark Bad Kösen ( Sachsen-Anhalt ): Gerade erst erblickte das schneeweiße Alpaka-Fohlen das Licht der Welt und schon muss es sie wieder verlassen. Den grausamen Grund hatte bei der Geburt noch keiner erahnt.

Das Schneeweiße Alpaka-Fohlen (l.) ist überraschend gestorben. © Facebook/Tierpark Bad Kösen

"Es bricht uns das Herz, und uns fehlen noch immer die richtigen Worte", beginnt der Tierpark bei Naumburg seinen Facebook-Post.

Am Donnerstagabend sei der Gesundheitszustand des Tieres plötzlich immer kritischer geworden, sodass die Pfleger das Alpaka schnappten und in die Notaufnahme der Leipziger Tierklinik brachten.

"Das gesamte Ärzteteam hat die Nacht über alles Menschenmögliche versucht, um dieses junge Leben zu retten", hieß es weiter.

Trotz der schnellen Reaktion und intensiven Betreuung kam für das kleine Alpaka jede Hilfe zu spät.

Die niederschmetternde Diagnose: Die inneren Organe des Tieres waren nicht richtig ausgebildet. "Das süße Wunder war von Geburt an leider nicht dauerhaft lebensfähig, ohne dass man es ihm anfangs angemerkt hätte."