Gefährdete Schildkrötenart an Nordseestrand entdeckt

Sylt - Auf Sylt ist eine lebende Meeresschildkröte am Stand von Kampen entdeckt worden. Das am Sonntag gefundene Tier wird nun im Sylt Aquarium aufgepäppelt.

Die Schildkröte war am Sonntag auf Sylt an einem Strand entdeckt worden. © Lea Albert/dpa

Aller Voraussicht nach handelt es sich um eine Unechte Karettschildkröte, wie der Leiter des Aquariums Stefan Köster sagte. Die Schildkröte ist demnach etwa zwei bis drei Jahre alt und damit zu jung, um das Geschlecht zu bestimmen. Die Panzerlänge einer Unechten Karettschildkröte kann etwas mehr als einen Meter betragen.

Die jetzt gefundene Schildkröte wurde nach Angaben Kösters vom Seehundjäger ins Aquarium gebracht. Gefunden haben sollen es Urlauber, die den Seehundjäger informiert haben.

"Dem Tier geht es soweit gut", sagte Köster. Am Dienstag sei es erstmals gefüttert worden und es habe gierig Fischfilet gefressen. Am Freitag sollen die tierärztlichen Untersuchungen beginnen, sagte Köster. Dann werde die Schildkröte beispielsweise geröntgt und ein Blutbild erstellt.

Vermutlich habe die Schildkröte eine Lungenentzündung - wie Tiere, die in den vergangenen Jahren auf Sylt entdeckt wurden. Dies bemerke man daran, dass sie versuche zu tauchen und es nicht funktioniere.