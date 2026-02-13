Über Schornstein ins Haus gekommen: Wer schläft denn hier seelenruhig?

Surrey (England) - Unerwarteter Besuch: Ein Eulenpaar verirrte sich in England in ein Wohnhaus und machte es sich dort so richtig gemütlich.

Die zwei Eulen wurden an die Tierschutzorganisation Wildlife Aid übergeben. © Bildmontage: Facebook/Wildlife Aid

Wenn man morgens ins Wohnzimmer kommt und plötzlich zwei schlafende Eulen vorfindet, ist man vermutlich erst mal ziemlich verwirrt. Genau das ist allerdings Hausbesitzern im britischen Surrey passiert.

Während es sich der eine Kauz auf dem Kronleuchter gemütlich machte, ließ der andere Flattermann am Vorhang wortwörtlich die Seele baumeln. Die beiden Vögel sind über den Schornstein ins Haus gekommen.

Die Hausbesitzer kontaktierten daraufhin die britische Tierschutzorganisation Wildlife Aid. Deren Mitarbeiter kamen sofort, um die beiden Wildtiere zu retten. Die Ärzte fanden bei der Untersuchung oberflächliche Kratzer in den Augen, schrieb Wildlife Aid in einem Facebook-Beitrag.

Diese zogen sie sich anscheinend durch den Schornstein zu.