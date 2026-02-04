Kein Wasser und defekte Bremsen: Lkw mit 750 Ferkeln auf A9 gestoppt

Gera - Auf der A9 am Hermsdorfer Kreuz hat die Autobahnpolizei am Dienstagabend einen Viehtransporter mit 750 Ferkeln an Bord gestoppt.

Die Ferkel konnten unversehrt in ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Beamten hatten laut eigenen Angaben den Hinweis bekommen, dass die Tiere ohne Wasserzufuhr transportiert werden und der Lkw auf dem Parkplatz am Hermsdorfer Kreuz stehen würde.

Auf dem beschriebenen Lkw-Parkplatz am Hermsdorfer Kreuz der A9 in Fahrtrichtung München konnte die Polizei den Lastwagen tatsächlich feststellen. Bei der darauffolgenden Kontrolle bestätigte sich die Information des Hinweisgebers.

Wie die Einsatzkräfte erklärten, war die Wasseranlage für die Ferkel defekt. Zu einer gesundheitlichen Gefährdung der Schweinchen führte dies jedoch nicht, hieß es. Außerdem war der Viehtransport mit nahezu funktionslosen Bremsen unterwegs. Lediglich die Bremsen der Zugmaschine waren intakt.

Ein Ersatzfahrzeug musste die Tiere abholen. Am Mittwochmorgen, gegen 5.30 Uhr, waren alle Tiere vollständig umgeladen. Begutachtet wurde alles vom zuständigen Veterinäramt.