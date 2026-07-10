Nach tödlichem Windrad-Unfall in Sachsen: Storchenbabys kämpfen ums Überleben

Großharthau - Drama an einer Windkraftanlage im Großharthauer Ortsteil Schmiedefeld : Ein Weißstorch wurde am 2. Juli tot aufgefunden. Damit seine Jungtiere nicht verhungern, mussten sie in einer Rettungsaktion aus dem Nest geholt werden. TAG24 hat mit Experten über den Fall gesprochen.

Neben dem Artenschutzbeauftragten des Landkreises war auch der Netzbetreiber SachsenNetze bei der Rettungsaktion der Jungstörche im Einsatz. © Facebook/Screenshot/Grossharthau Talking

Wie das Umweltamt Pirna auf TAG24-Anfrage bestätigt, soll der Altvogel aus Rennersdorf (Stolpen) durch den Schlag eines Rotorblatts am Hals ums Leben gekommen sein.

Der Bürgermeister der Gemeinde Großharthau, Jens Krauße, erklärte von dem Vorfall Kenntnis zu haben, konnte dazu jedoch keine weiteren Angaben machen. Eine Antwort des Stolpener Bürgermeisters Maik Hirdina auf TAG24-Anfrage blieb aus.

Nach dem Tod des Altvogels wurden kurz darauf zwei der vier geschwächten Jungstörche mithilfe eines Hubsteigers aus dem Nest in Rennersdorf geholt. Hintergrund war die Sorge, dass ein einzelner Altvogel die bereits größeren Jungtiere nicht mehr ausreichend versorgen kann.

Eine Sprecherin des Naturschutzinstituts Dresden erklärte dazu: "Der Verlust eines Altvogels während der Aufzucht führt meist zum Verhungern bzw. anderweitigen Versterben (weil die Jungen bspw. bei Nässe nicht mehr gehudert werden können und verklammen)."

"Der Artenschutzbeauftragte des Landkreises war bei der Rettungsaktion für die beiden Jungstörche dabei", so der Leiter des Umweltamtes Pirna, Tobias Gockel.

Bei der Rettungsaktion unterstützte auch der Netzbetreiber SachsenNetze. Auf TAG24-Anfrage erläutert das Unternehmen: "Selbstverständlich haben wir dafür sowohl am Samstag als auch am Sonntag unseren Hubsteiger zur Verfügung gestellt und zwei Kollegen haben die Naturschützer des Landkreises vor Ort unterstützt. Bereits in der Vergangenheit haben wir bei der Umsiedlung von Störchen mit der Unteren Naturschutzbehörde eng zusammengearbeitet."