Giftiger Käfer sorgt für Aufregung: Schulgarten in Thüringen abgesperrt

Er sieht harmlos aus, doch offenbar ist beim Ölkäfer eine gewisse Vorsicht geboten. (Archivbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Eigentlich sieht er ganz harmlos aus, wird laut der Deutschen Wildtier Stiftung gerade einmal etwa 10 bis 30 Millimeter groß. Doch die kleinen Tierchen bilden den Angaben zufolge an den Beinen den giftigen Stoff Cantharidin.

Wenn Menschen mit dem Gift in Berührung kommen, reizt es die Haut und es bilden sich Rötungen und Blasen. "Das Verschlucken von Cantharidin kann schlimmstenfalls zum Tod führen", heißt es auf der Website der Stiftung.

Wegen des giftigen Ölkäfers wurde deshalb an der Grundschule in Königsee im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt der Schulgarten vorübergehend abgesperrt, heißt es in einem Beitrag des MDR.

Der Naturschutzbund (NABU) gibt an, dass es sich generell empfiehlt, Körperkontakt mit Ölkäfern zu vermeiden. Kommt es dennoch zu Kontakt, soll man gründlich die Hände waschen.

Für Aufregung sorgt der kleine Käfer in diesen Tagen offenbar auch an einer Schule in Schleswig-Holstein. Genauer gesagt im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Wie der NDR berichtete, wurden Teile des Schulhofes an der Claus-Rixen-Schule gesperrt.