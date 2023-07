Giftschlangen-Alarm! Doch als die Feuerwehr eintrifft, müssen alle lachen

Wiesbaden - Taucht eine exotisch wirkende Schlange in einem Vorgarten oder einem Wohngebiet auf, ist das durchaus ein Grund, den Notruf zu wählen. Das rätselhafte Reptil könnte ja giftig sein! Doch eine Schlangen-Sichtung in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden hatte am gestrigen Mittwochabend einen ziemlich heiteren Ausgang.