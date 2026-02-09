Wieso findet Hund Arthur einfach kein Zuhause?
Köln - Hund Arthur aus dem Tierheim Köln-Dellbrück will nicht weniger als "die ganze Welt umarmen". Genau dafür sucht er jetzt sein Für-immer-Zuhause.
Arthur ist ein schwarzer Mischlingshund mit einem breiten Grinsen und braunen freundlichen Kulleraugen. Dazu ist er energiegeladen und absolut verschmust.
Die Mitarbeiter haben dem wuscheligen Wirbelwind mit weißer Schnauze auf Instagram ein eigenes Video gewidmet und damit viele Herzen im Sturm erobert.
Sie sind sich einig: Arthur ist "der liebenswerteste Spinner, den wir im ganzen Tierheim haben". Einer, der mit seiner Power sofort den Raum füllt und am liebsten gleich alle um sich herum mitreißt.
"Er ist elf Jahre alt, aber er meint, er wäre noch ein Welpe", bringt das Tierheim treffend auf den Punkt.
Damit gemeint ist auch Arturs Verlangen nach Zuneigung: "Er möchte die ganze Welt umarmen", heißt es liebevoll über den Vierbeiner.
Arthur: Voller Power aber mit Herz aus Gold
Wer Arthur ein Körbchen bei sich zu Hause schenken will, darf mit voller Power, Dauerbewegung und ganz viel Charme rechnen. Der "feine Herr mit der weißen Schnauze ist Mister 100.000 Volt", heißt es.
Warum der Vierbeiner bisher noch niemanden von sich überzeugen konnte, bleibt dem Tierheim ein Rätsel.
Dennoch schieben sie direkt hinterher, dass der quirlige Rüde noch lernen muss, "sein Temperament ab und zu zu zügeln". Im Kern sei Arthur jedoch "grundgut" und liebe Menschen über alles.
Mit anderen Artgenossen hingegen tue er sich etwas schwer und auch für "Couch-Potatoes und Leute mit wenig Zeit" ist er definitiv nicht geeignet. Gesucht wird also jemand mit Energie, Geduld und Lust auf ein Leben mit einem echten Charakterhund.
Herzmenschen, die Interesse an Arthur haben und ihm gerne eine zweite Chance geben möchten, finden weitere Fotos und Kontaktmöglichkeiten auf der Webseite des Tierheims Köln-Dellbrück.
