Grausame Serientat? Mehrere tote Tiere in Ostthüringen entdeckt!

Nicht nur die "Tierleichen", auch unterschiedlichste Verwesungsstadien vorgefundener Tierleichen ließen auf verschiedene Tatzeitpunkte schließen und würden auf eine Mehrfachtat hindeuten, so die Fachreferentin.

Die Tierschutzorganisation setzt eigenen Angaben nach eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus - für Hinweise, "die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen". Meldungen an PETA können via Telefon unter 0711-8605910 oder via Mail (whistleblower@peta.de) - auch anonym - abgegeben werden.