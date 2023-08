Grenzschmuggler erwischt! Beamte finden exotische Tiere in seinem Rucksack

Brownsville (USA) - Schmuggler tun alles, um ihren Gewinn zu maximieren. Oft werden dabei exotische Tiere auf schreckliche Art in Weise von Mexiko in die USA gebracht. Im südtexanischen Brownsville an der mexikanischen Grenze konnte die Grenzpolizei sieben Klammeraffenbabys befreien, die zusammengepfercht in einem einfachen Rucksack gefunden wurden.