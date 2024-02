Raus aus der Manege! Bündnis stellt sich gegen Tiere im Circus Krone

München - Verschiedene Tierschutzorganisationen haben sich zusammengeschlossen, um in München ein Zeichen für tierfreie Zirkusse zu setzen.

Am Karlsplatz informieren derweil Stände der teilnehmenden Organisationen über ihr Anliegen, während artistische Darbietungen (ohne Tiere) unterhalten.

Nach einer Auftaktkundgebung am Stachus um 12 Uhr ziehen die Demonstranten zum Circus Krone in der Marsstraße, wo gegen 14 Uhr eine Zwischenkundgebung geplant ist. Den genauen Ablauf der Aktion findest Du auf animalsunited.de .

Ihre Forderung: "Ein Ende der Ausbeutung von (Wild-)Tieren als 'Unterhaltungsobjekte' in der Manege".

Am Samstag, dem 2. März, findet dazu eine Großdemonstration auf dem Stachus statt.

Ein Bündnis aus Tierschutzorganisationen hat sich zusammengeschlossen, um für einen tierfreien Zirkus zu kämpfen. © Animals United e.V.

Dass Zirkusse auch ohne "tierische Unterhalter" Erfolg haben können, zeigt zum Beispiel der Circus Roncalli aus Köln.



"Dagegen halten andere Zirkusse wie der Circus Krone in München trotz der großen und jahrelangen Kritik unbeirrt an ihrem veralteten Konzept fest", so der Veranstalter des Protests.

Die Löwen, Tiger, Lamas, Kamele und Pferde seien "unfreiwilliger Bestandteil" der Show, deren Alltag mit immensem Stress verbunden sei, argumentiert "Animals United". Zudem seien die (wilden) Tiere unter artwidrigen Bedingungen untergebracht und müssten sich einem oft gewaltvollen Umgang beugen.

Da ein neues Tierschutzgesetz nur einen lückenhaften Schutz bestimmter Tierarten zu Showzwecken vorsieht, richtet sich der Appell der Demonstranten in München auch an Bundesagrarminister Cem Özdemir (58, Grüne), um sämtliche Wildtiere im Zirkus deutschlandweit zu verbieten.