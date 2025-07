Große Sorge um die kleine "Lady": Untersuchung soll Klarheit bringen

Alles in Kürze

Spenden könnt Ihr an das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65 oder per PayPal überweisen.

Mit sehr hohem Fieber musste Joschi zum Tierarzt gebracht werden, wo er jetzt stationär behandelt wird. © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Die Spenden kommen natürlich auch allen anderen von der "Babyklappe" betreuten Tieren zugute - wie Katerchen Joschi, dessen Zustand sich leider wieder verschlechtert hat.

Der Kleine war erst vor wenigen Wochen in Dipperz eingetroffen. Sein Schwänzchen war teilweise abgerissen, die Wunde hatte sich entzündet.

Zwar konnte Tierarzt Michael Eberhart, mit dem Anke und ihr Verein zusammenarbeiten, Joschi stabilisieren.

Doch dann bekam er ganz plötzlich so hohes Fieber, dass er sofort wieder in die Tierarztpraxis musste. Dort wird er jetzt stationär behandelt, aber immer noch gelingt es trotz starker Antibiotika nicht, das Fieber in den Griff zu bekommen.

Möglicherweise müsse ein weiteres Stück von seinem Schwänzchen amputiert werden, doch für den Eingriff sei Joschi momentan zu schwach.