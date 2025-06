Hitze in Deutschland erwartet: Darauf müssen Tierhalter unbedingt achten

Hamburg - Jetzt kommt die Hitze! In den kommenden Tagen werden bundesweit hochsommerliche Temperaturen um die 30 Grad erwartet. Besonders für Tiere kann das richtig gefährlich werden.

Das Auto kann bei hohen Temperaturen für Tiere zur tödlichen Falle werden - auch bei geöffnetem Fenster. (Symbolfoto) © 123RF/lightfieldstudios

Der Hamburger Tierschutzverein warnt Haustierbesitzer vor allem davor, Tiere allein im Auto zu lassen. Demnach können die Temperaturen auch bei geöffnetem Fenster schnell auf mehr als 50 Grad ansteigen und das Auto so zu einer tödlichen Falle machen.

Sollte man in einem fremden Auto ein Tier in Not entdecken und der Fahrer nicht auffindbar sein, ist der Griff zum Telefon der logische Schritt: Polizei oder Feuerwehr können sich anschließend Zugang zum Inneren verschaffen.

Abgesehen davon gilt für Hunde: Durch das Hecheln verlieren sie viel Flüssigkeit, weshalb immer genug Wasser zur Verfügung stehen sollte. Spaziergänge sollten morgens oder abends gemacht werden, da sich die Wege tagsüber aufheizen können. Das Fell kann gekürzt werden, um der generellen Hitze entgegenzuwirken.

Bei Katzen wiederum ist wichtig, dass sie jederzeit ins Haus bzw. in die Wohnung gelangen können, um sich abzukühlen und etwas zu trinken. Vorsicht allerdings mit gekippten Fenstern: Es besteht die Gefahr, dass die Fellnasen eingeklemmt werden.