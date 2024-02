Horror aus dem Meer: Was ist das für eine Kreatur?

In einem kurzen Clip, welcher von Influencer Corey Ewings auf dessen Instagram-Kanal gepostet wurde, sind die kleinen Biester in Aktion zu sehen.

Die barschverwandten Tiere leben als Schlamm- und Grundbewohner oft in der Gezeitenzone der Ozeane und ziehen sich bei Ebbe in kleine Höhlen im Schlick zurück. Sie ernähren sich vorrangig von Würmern und kleinen Fischen.

Wer nun befürchtet, an einem Badetag in der Nord- oder Ostsee auf die im Meeresboden lebenden Stachelflosser treten zu können, kann beruhigt sein: Amblyopinae kommen nur in tropischen Gewässern wie etwa an der Küste von Queensland (Australien) im Westpazifik vor.

Übrigens: In einigen Gegenden Japans gelten Aalgrundeln sogar als Delikatesse.