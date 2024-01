12.01.2024 21:29 Hündin fällt bei Dunkelheit von Klippe: Rettung geht ans Herz

Eine Hündin ist in einem Nationalpark in den USA von einer Klippe gefallen und verbrachte eine Nacht in Schnee und Eis.

Von Marcus Scholz

Michigan (USA) - Eine Hündin ist in einem Nationalpark im US-Bundesstaat Michigan von einer Klippe gefallen. Bis zu ihrer Rettung musste sie eine Nacht in Schnee und Eis ausharren. Die Einsatzkräfte spürten die abgestürzte Hündin auf. © Screenshot/Facebook/Pictured Rocks National Lakeshore Dancer hatte Glück im Unglück. Wie der Pictured Rocks National Lakeshore auf Facebook mitteilte, riss sich die drei Jahre alte Hündin am Mittwochabend bei einem Spaziergang von der Leine ihrer Besitzer los und stürzte von einem Felsvorsprung in die Tiefe. Knapp 20 Meter rauschte der Vierbeiner den Abhang hinab. Herrchen und Frauchen begannen sofort, ihren Liebling aufzuspüren, konnten ihn trotz stundenlanger Suche in der Dunkelheit aber nicht finden. Die Gewissheit, dass Dancer den Sturz nicht überlebt haben könnte, machte sich breit. Um die Hündin vielleicht doch noch lebend zu finden, wählten ihre Besitzer schließlich den Notruf und alarmierten die Park-Ranger. Tiere Hund stellt sich in Kugelhagel: Vierbeiner wird zum Helden! Die örtliche Seilrettungsgruppe machte sich daraufhin am nächsten Morgen auf den Weg, um den abgestürzten Hund ausfindig zu machen. Hündin sei eine "professionelle Unruhestifterin" Endlich in Sicherheit: Dancer musste sich nach der kalten Nacht erstmal aufwärmen. © Screenshot/Facebook/Pictured Rocks National Lakeshore Zu dritt durchkämmten die Ranger das Gebiet rund um die Absturzstelle und sie hatten Glück: Dancer, die eine Nacht alleine in Schnee und Eis verbrachte, wurde stark unterkühlt gefunden. Danach sei die Hündin, in eine warme Jacke gehüllt, ihren Besitzern übergeben worden. Die beschrieben ihre Ausreißerin als "professionelle Unruhestifterin". Beim nächsten Spaziergang werden sie auf den Vierbeiner sicher besser aufpassen.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Pictured Rocks National Lakeshore