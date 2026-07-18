Buckelwal "Hartwin" offenbar erneut gesichtet: Behörde sieht keinen Grund zum Eingreifen

Kiel - Was wird aus Buckelwal "Hartwin"? Am Donnerstag soll sich der Ozeanriese vor Heiligenhafen aufgehalten haben. Am Freitag gab es offensichtlich eine erneute Sichtung, wie das schleswig-holsteinische Umweltministerium bestätigte.

Buckelwal "Hartwin" soll am Freitag im Bereich der Kieler Förde gesichtet worden sein. Dieses Foto wurde im Juni im Kleinen Belt vor Dänemark gemacht. © Linda Frølund Hansen/Bridgewalking

Demnach sei ein Buckelwal am Ausgang der Kieler Förde gesehen worden. "Es handelt sich vermutlich um das Tier, das zuvor bereits in Schottland und Dänemark beobachtet wurde", teilte die Behörde mit - und meinte damit das auf den Namen "Hartwin" getaufte Tier.

Der Meeresbewohner soll laut der Organisation "Stranded No More" in den vergangenen Monaten Tausende Kilometer über die Niederlande, Norwegen, Schottland, England und Dänemark zurückgelegt haben. Am 5. Juli war er auf der deutschen Seite der Flensburger Förde gesehen worden.

Immerhin: Das am Ausgang der Kieler Förde gesichtete Tier soll die richtige Richtung eingeschlagen haben. "Der Wal bewegte sich nach einem kurzen Aufenthalt in flacheren Gewässern zuletzt wieder langsam in Richtung offene See", erklärte das Umweltministerium.

Die Behörde appellierte, bei Sichtungen des Ozeanriesen großen Abstand zu halten. "Dichter Schiffs- und Bootsverkehr im Umfeld stellt einen erheblichen Stressfaktor für die Tiere dar und sollte unbedingt vermieden werden", hieß es.