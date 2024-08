Edersee: Hund attackiert Kind, Verletzungen an Arm, Kopf und Auge

Edersee/Waldeck - Ein Rettungshubschrauber-Einsatz war nötig: Ein dreijähriges Kind wurde auf einem Ausflugsschiff auf dem Edersee in Nordhessen von einem Hund angefallen und am Arm, am Kopf sowie an einem Auge verletzt - Zeugen des Vorfalls werden dringend gesucht!