Abgemagert und verängstigt: Besitzer lässt Hunde eiskalt auf Friedhof zurück

Smyrna (Georgia/USA) - Vor rund einer Woche entdeckten Tierschützer mehrere ausgesetzte Hunde auf einem Friedhof in der Kleinstadt Smyrna (Georgia/ USA ). Dass sich diese Entdeckung in eine Rettungsmission verwandeln würde, damit hätte wohl niemand gerechnet – eine der Fellnasen steckte in einem Rohr fest.

In dem US-Bundesstaat Georgia wurden drei Hunde auf einem Friedhof ausgesetzt – ihr gesundheitlicher Zustand war katastrophal. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Walker County Animal Shelter

Es war am Montag, als das Telefon des ortsansässigen Tierheims Walker County Animal Shelter klingelte. "Ein besorgter Bürger hatte angerufen und gemeldet, dass am Sonntagabend drei ausgesetzte Hunde auf einem Friedhof zurückgelassen worden seien", erklärte das Team in einem Facebook-Beitrag. Schnurstracks eilten die Mitarbeiter der Auffangstation zum Ort des Geschehens.

Dort angekommen trauten die Tierschützer ihren Augen kaum: Zwei der ausgesetzten Tiere streunten auf der Ruhestätte herum, um nach Nahrung zu suchen – völlig abgemagert und verängstigt. Mit absoluter Vorsicht versuchten die Walker-County-Mitarbeiter, die Vierbeiner zu fangen.

Während ihres Einsatzes hörte das zuständige Team plötzlich ein leises Wimmern. Mehrere Minuten lang versuchten die Tierschützer, den Ursprung des Geräusches ausfindig zu machen – mit Erfolg. In einem schmalen Abwasserkanal entdeckten die Helfer schließlich eine Hündin.

"Unsere Tierfänger arbeiteten fleißig, vorsichtig und geduldig daran, sie sicher aus dem Rohr zu befreien", schrieb das Team unter dem Post. Die Fellnase war so stark abgemagert, dass sie sich kaum noch bewegen konnte. Nach der Rettungsmission tauften die Mitarbeiter die Hündin "Miracle".

Wie die Fellnase in den engen Schacht geraten konnte, bleibt unklar. Die Walker-County-Mitarbeiter gehen jedoch davon aus, dass sie in dem Rohr nach Schutz gesucht hatte, nachdem sie rücksichtslos ausgesetzt wurde.