Tierquälerei am Flughafen? Schockierendes Video sorgt für heftige Vorwürfe

Delhi (Indien) - Ein schockierendes Video sorgte für Aufregung bei Tierschützern: Ein Hund wurde am Flughafen von Delhi mit einem Seil festgebunden und mitgenommen, obwohl es sich dabei um einen bekannten und friedlichen Straßenhund handeln soll. Die Verantwortlichen widersprechen den Vorwürfen entschieden.

Am Flughafen von Delhi soll es laut Betreiber vermehrt zu Beißattacken gekommen sein. (Archivfoto) © Prakash SINGH / AFP

In den sozialen Medien identifizierten Nutzer das Tier als "Dholu", einen bekannten Straßenhund, der laut vielen Stimmen weder aggressiv noch gefährlich gewesen sein soll.

Tierschützer erheben schwere Vorwürfe: Der Hund sei "illegal eingefangen" worden und seitdem verschwunden, wie die Hindustan Times berichtet.

Die Flughafenbetreiber widersprechen dieser Darstellung entschieden: In ihrer Version sprechen sie von einem braunen Hund, der zuvor zwei Menschen gebissen und aggressives Verhalten gezeigt habe.

Das Tier sei kontrolliert eingefangen, beruhigt und anschließend wieder in sein gewohntes Umfeld zurückgebracht worden.

Auch das Verschwinden der Hündin Kaddu sorgte laut NDTV unter Tierfreunden für tiefe Besorgnis. Das Tier, das ebenfalls am Flughafen lebte, wird bereits seit dem 26. März vermisst.