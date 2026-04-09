Husky tötet Lamm: Besitzer macht sich danach aus dem Staub
Apolda - Ein Husky hat am Mittwochabend in Apolda (Weimarer Land) ein Lamm getötet. Nun laufen die Ermittlungen der Polizei.
Eine Spaziergängerin hatte gegen 19.30 Uhr beobachtet, wie der Hund auf einer Weide nahe einem Feldweg gegenüber der Laborchemie in Apolda das Tier tödlich verletzt hatte.
Laut Polizeiangaben hatte der Husky-Besitzer seinen frei laufenden Vierbeiner anschließend an die Leine genommen und sei danach weitergelaufen. Seine Personalien hatte er nicht angegeben.
Darüber hinaus sei ein weiteres Lamm mit Bissspuren sowie ein verletztes Schaf entdeckt worden.
Der Hundebesitzer wurde gegenüber den Beamten wie folgt beschrieben:
ca. 1,80 Meter groß
etwa 60 bis 65 Jahre alt
Herkunft: deutsch
Die Polizei Apolda ermittelt und bittet um Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03644/541-0 entgegen.
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