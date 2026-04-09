Groß, gutmütig, liebevoll: Ulla möchte endlich raus aus dem Tierheim

Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch lebt Hündin Ulla im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf – das soll sich aber schleunigst ändern!

Ulla ist sehr menschenbezogen. © Bildmontage: tierhoffnung.de

Wie der Verein berichtet, sehnt sich die dreijährige Hündin mit einer Schulterhöhe von 67 Zentimetern nach einem ruhigen Zuhause – fernab vom Stress des Tierheimlebens.

Ulla kam bereits als Welpe in das rumänische Tierheim "Smeura" und wurde schließlich am 26. Februar dem Tierheim "Hoffnung für Tiere" übergeben. Seitdem wartet sie vergeblich auf eine eigene Familie.

Die Mitarbeiter beschreiben Ulla als rundum bezaubernde Hündin, die mit ihrem gutmütigen und freundlichen Wesen die Herzen im Sturm erobert.

Sie ist sehr menschenbezogen und wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich dazugehören zu dürfen.

Manchmal zieht sie dabei an den Jackenärmeln, um die Aufmerksamkeit eines Menschen zu bekommen.