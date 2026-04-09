Groß, gutmütig, liebevoll: Ulla möchte endlich raus aus dem Tierheim
Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch lebt Hündin Ulla im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf – das soll sich aber schleunigst ändern!
Wie der Verein berichtet, sehnt sich die dreijährige Hündin mit einer Schulterhöhe von 67 Zentimetern nach einem ruhigen Zuhause – fernab vom Stress des Tierheimlebens.
Ulla kam bereits als Welpe in das rumänische Tierheim "Smeura" und wurde schließlich am 26. Februar dem Tierheim "Hoffnung für Tiere" übergeben. Seitdem wartet sie vergeblich auf eine eigene Familie.
Die Mitarbeiter beschreiben Ulla als rundum bezaubernde Hündin, die mit ihrem gutmütigen und freundlichen Wesen die Herzen im Sturm erobert.
Sie ist sehr menschenbezogen und wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich dazugehören zu dürfen.
Manchmal zieht sie dabei an den Jackenärmeln, um die Aufmerksamkeit eines Menschen zu bekommen.
Ulla möchte endlich raus aus dem Tierheim
Sie liebt Spaziergänge, läuft super an der Leine, braucht aber keine langen Strecken.
Darüber hinaus zeigt Ulla typische Herdenschutzhund-Eigenschaften: Sie ist wachsam, meldet zuverlässig, ist aber keine Kläfferin.
Mit anderen Hunden kommt sie gut zurecht, übernimmt dabei jedoch gerne eine führende Rolle.
Das Tierheim wünscht sich für Ulla ein Zuhause, in dem sie nicht draußen schlafen muss. Eine Familie mit Haus und eingezäuntem Garten wäre für sie ideal.
Weitere Informationen zu Ulla gibt es auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: tierhoffnung.de