Retter prüfen Mikrochip von Husky: Kurz darauf sind sie total sprachlos
Brooksville (Florida, USA) - Zwölf Jahre, 2250 Kilometer - das sind die Zahlen, die im "Hernando County Sheriff's Office" in Brooksville, Florida, im vergangenen Monat für totale Sprachlosigkeit sorgten. Vor wenigen Tagen meldete sich ein Mitarbeiter der Behörde auf Facebook, um zu berichten, was er und sein Team mit Husky-Dame Sierra Außergewöhnliches erlebt hatten.
Die alte Hündin war dreizehn Jahre alt, als sie erschöpft und ausgezehrt von der Straße gerettet wurde. "Sie war abgemagert, ihr fehlten stellenweise Fellbüschel, und sie bewegte sich nur langsam - ihr Körper zeugte von den Spuren der Zeit und den Entbehrungen, die sie erlebt hatte", schrieb das Sheriff's Office auf Facebook.
Aber immerhin: Ihr ebenfalls dreizehn Jahre alter Mikrochip funktionierte tadellos. "Als wir ihn auslasen, führte uns der Chip zu einer Telefonnummer und zu einem Mann namens Bryce. Was wir als Nächstes erfuhren, ließ uns alle sprachlos zurück. Bryce hatte Sierra seit zwölf Jahren nicht mehr gesehen", so die Behörde.
Im Alter von einem Jahr war Sierra verschwunden. Zwar gab es zwischenzeitlich eine Spur in New Mexico. Doch diese verlief sich. Ihr Herrchen verlor den Überblick, schaffte es nicht, seine Fellnase wiederzufinden.
"Er hörte nie auf, sich zu fragen, was aus ihr geworden war, hätte sich jedoch niemals träumen lassen, dass er jemals wieder von ihr hören würde", heißt es auf Facebook.
Doch auch die Entfernung war ein echter Hammer.
Hernando County Sheriff's Office teilt die außergewöhnliche Geschichte auf Facebook
2250 Kilometer war Sierra von ihrem ursprünglichen Zuhause inzwischen entfernt. Bryce habe es das Herz gebrochen, aktuelle Fotos von ihr zu sehen - und nicht zu wissen, wie er sie zurückbekommen könnte, so das Sheriff's Office.
"Dank der unglaublichen Unterstützung durch 'We Rate Dogs' und eines großzügigen Sponsorings durch 'Best Western' trat Sierra ihre Reise nach Texas an - zurück zu dem Menschen, der sie niemals vergessen hatte", schrieb die Behörde.
Schließlich trafen Herrchen und Hündin dank der Hilfe zahlreicher Menschen wieder aufeinander. Leider wurde schnell klar, dass sich Sierra nicht mehr an ihren alten Besitzer erinnerte. Dafür nahm sie aber seine Couch dankend an.
Für das Hernando County Sheriff's Office zählt am Ende dieser Geschichte vor allem eines: "Die wichtigste Botschaft aus Sierras Geschichte: Ein einfacher Mikrochip hat alles verändert."
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Hernando County Sheriff's Office