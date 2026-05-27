Hund Achim sucht Jahren eine Familie: Wer gibt ihm eine Chance?

Hamburg - Seit 2018 ist Achim schon Gast im Hamburger Tierheim. Der American-Staffordshire-Terrier-Mischling will endlich eine Familie finden und zur Ruhe kommen.

Achim wird im Oktober elf Jahre alt. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Vor über sieben Jahren kam der Rüde als behördliche Sicherstellung in das Tierheim an der Süderstraße. Inzwischen ist die Fellnase zehn Jahre alt und immer noch auf der Suche nach seinem Zuhause.

Der Mischling hat einen eigenwilligen Charakter und begegnet Menschen zunächst mit Skepsis und wenig Interesse. Doch wer etwas Geduld mitbringt, dem zeigt der Vierbeiner sein anderes Gesicht. Im häuslichen Umfeld ist Achim dann lebhaft und wird anhänglich gegenüber den Bezugspersonen.

Hat er erstmal Vertrauen gefasst, sucht er aktiv den Kontakt und fordert zu Streicheleinheiten auf. Bei Ressourcen zeigt er kein auffälliges Verhalten.

Spielzeug findet er in jeglichen Formen super, zeigt dabei aber auch ein Beutefangverhalten.

Es hat allerdings in der Vergangenheit mehrere Beißvorfälle gegeben. Strategien zur Problemlösung muss Achim noch lernen.

Seit der Hund eine Bindung zu den Pflegern aufgebaut hat, ist er jedoch vertrauensvoller und lässt sich gut führen.