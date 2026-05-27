Hund Achim sucht Jahren eine Familie: Wer gibt ihm eine Chance?
Hamburg - Seit 2018 ist Achim schon Gast im Hamburger Tierheim. Der American-Staffordshire-Terrier-Mischling will endlich eine Familie finden und zur Ruhe kommen.
Vor über sieben Jahren kam der Rüde als behördliche Sicherstellung in das Tierheim an der Süderstraße. Inzwischen ist die Fellnase zehn Jahre alt und immer noch auf der Suche nach seinem Zuhause.
Der Mischling hat einen eigenwilligen Charakter und begegnet Menschen zunächst mit Skepsis und wenig Interesse. Doch wer etwas Geduld mitbringt, dem zeigt der Vierbeiner sein anderes Gesicht. Im häuslichen Umfeld ist Achim dann lebhaft und wird anhänglich gegenüber den Bezugspersonen.
Hat er erstmal Vertrauen gefasst, sucht er aktiv den Kontakt und fordert zu Streicheleinheiten auf. Bei Ressourcen zeigt er kein auffälliges Verhalten.
Spielzeug findet er in jeglichen Formen super, zeigt dabei aber auch ein Beutefangverhalten.
Es hat allerdings in der Vergangenheit mehrere Beißvorfälle gegeben. Strategien zur Problemlösung muss Achim noch lernen.
Seit der Hund eine Bindung zu den Pflegern aufgebaut hat, ist er jedoch vertrauensvoller und lässt sich gut führen.
Interessierte sollten mehrere Besuche einplanen
Achim geht gut an der Leine und zeigt wenig Interesse an anderen Hunde. Dennoch sollte an den Grundlagen der Hundeerziehung weiter gearbeitet werden.
Für die Fellnase suchen die Tierschützer ein ruhiges Umfeld mit klaren Strukturen. Achim benötigt eine konsequente Führung, um sich weiterhin von seiner menschenbezogenen Seite zu zeigen.
Da er im Tierheim stressanfällig und skeptisch gegenüber Fremden ist, sollten Interessierte mehrere Besuche einplanen, um einen Draht zu dem Rüden aufbauen zu können.
Aufgrund seiner Rasse darf er nur außerhalb Hamburgs vermittelt werden. Bevorzugt wird ein Haushalt ohne weitere Hunde.
Wer Achim ein liebevolles Für-immer-Zuhause schenken möchte, findet unter hamburger-tierschutzverein.de einen detaillierten Steckbrief sowie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Bis zur Vermittlung freut sich der Rüde auch über Patenschaften.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.