Ängstliche Welpen werden ausgesetzt: Was sie dann tun, geht so vielen ans Herz

Philadelphia (Pennsylvania, USA) - Es waren herzzerreißende Szenen, die ein Mann kurz nach Weihnachten in einem Parkhaus in Philadelphia beobachtete. Der Autofahrer entdeckte sechs kleine Welpen, die dort ausgesetzt worden waren. In ihrer Angst und Not kuschelten sich die Kleinen gegenseitig aneinander, um sich Halt zu geben. Der Mann filmte den Moment, der später auf Facebook so vielen Menschen ans Herz ging (mehr als 170.000 Klicks). Zum Glück rief er aber auch ein Tierheim an.

Verängstigt und verlassen: Diese kleinen Welpen wissen sich nicht anders zu helfen, als sich aneinander zu kuscheln. © Screenshot/Facebook/Pennsylvania SPCA

Wenig später landeten die armen Hunde bei der Pennsylvania SPCA (PSPCA). Diese postete gleich mehrere Beiträge über die Fellnasen auf Facebook. In einem davon fanden die Tierschützer besonders bittere Worte.

"Das sehen wir in unserer Arbeit leider viel zu oft. Tiere, die Opfer von Grausamkeiten oder Vernachlässigung werden. Haustiere, die einfach vergessen oder zurückgelassen werden. Sie sind schutzlos, wehrlos und völlig von uns abhängig", so das Team.

Zum Glück waren die Welpen rechtzeitig bei den Tierschützern gelandet. Diese gaben ihnen erst einmal sehr niedliche, kreative Namen: Choco Christmas, Brownie Smiles, Sir Chocolates, Pecan, Butterfinger und Nutellas.

Schon bald nach ihrer Rettung bekamen die sechs Jungtiere alle eine tolle Chance.