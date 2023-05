Aggressiv und gefährlich: Gibt es für Problemhund Oskar noch eine Chance?

Drei Monate nach seiner Rettung aus dem Zwinger hat sich Oskar schon deutlich verändert. © RTL / DOCMA TV

Drei Monate nach seinem Einzug bei Hundetrainerin Vanessa Bokr und den Hunden der Hellhound Foundation in Bispingen erkennt man den aggressiven Oskar kaum wieder. Bedrückt und schüchtern liegt der kleine Jack-Russel-Mischling auf seinem Bettchen.

Als unnahbarer Problemhund war Oskar aus dem Tierheim Dessau bei Vanessa untergekommen. Mehrere Beißvorfälle und sein aggressives Verhalten verliehen ihm seinen Spitznamen "Böller".

In den drei Monaten, die Böller nun mit Vanessa verbracht hat, hat sich viel getan. Ohne Maulkorb läuft er durch das Haus, lässt sich streicheln und freut sich, Vanessa zu sehen.

"Es ist immer so ein bisschen die Sache: Bleibt er bei der Meinung, dann hat man natürlich viel zu erarbeiten. Oder ist das aus einer Hilflosigkeit heraus entstanden, weil ihm einfach niemand gesagt hat, was geht und was nicht? Wir haben es zum Glück mit Fall zwei zu tun. Also Böller ist eigentlich nicht so", erklärt Vanessa Böllers Verhalten.

Sicherlich sei er kein unproblematischer Hund, aber dennoch inzwischen sehr umgänglich: "Mittlerweile ist das echt ein lustiger kleiner Typ, der sich einfach nur freut. Also ich krieg hier jeden Morgen Bussi von ihm", so Vanessa.