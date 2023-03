Als DJane diesen Ehrengast auf der Tanzfläche einer Hochzeit sieht, zückt sie sofort ihre Kamera

Ein Nutzer meint spöttisch: "Hat er das Memo nicht bekommen, dass die Braut die einzige ist, die Weiß tragen darf?" und spielt damit auf das helle Fell des Hundes an.

Bei diesem Brautpaar gehörte das Haustier offenbar mit zur Familie und durfte auch beim wichtigen Hochzeitstanz nicht fehlen. "Sie tanzt mit ihrer wahren und ersten Liebe", schreibt eine Userin in den Kommentaren unter dem Video. "Herzerwärmend" findet eine andere Person den Anblick von Braut und Hund .

So auch bei der Feier, auf der die DJane Lynne Hoggan für die Musik zuständig war.

Bei einer Hochzeit liegt es den meisten Brautpaaren am Herzen, dass Familie und Freunde an ihrem großen Tag präsent sind. Und bei manchen bedeutet das auch, dass ein Vierbeiner zu Gast ist.

Hunde auf Hochzeiten sind keine Seltenheit. Frauchen und Herrchen sollten allerdings einige Dinge beachten und vorbereiten.

Ob als Blumenmädchen, Ringträger oder tierische Brautjungfer: Schon länger ist es Trend, den Vierbeiner in die Trauung mit einzubinden.

Laut der Hochzeitsexpertin Zoe Burke ist dies auch kein Problem - solange man einige wichtige Tipps befolgt.

"Nicht alle Hunde werden sich mit all den Dingen wohlfühlen, die eine Hochzeit mit sich bringt: die laute Musik, die großen Gruppen von Menschen, die herumhängen, und der Mangel an bequemen Plätzen zum Ausruhen, also gibt es zuerst eine Menge zu bedenken", erklärt Burke gegenüber Newsweek.

So sollte sich das Brautpaar bei der Planung zum Beispiel fragen, ob die Location hundefreundlich ist und ob Gäste eingeladen sind, die eine Hundehaar-Allergie haben.

Da man als Braut und Bräutigam an seinem großen Tag eher wenig Zeit hat, ist es ratsam, einen Hundesitter zu organisieren, der sich um die Fellnase kümmert.

Und wer den Vierbeiner mit auf die Tanzfläche nehmen möchte, sollte ihm immer wieder Pausen an einem ruhigen Ort bieten, wo Snacks und Wasser auf ihn warten.