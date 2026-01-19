Als Frau dank Tierkamera sieht, was ihr Hund zu Hause erstmals tut, bricht ihr das Herz

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Sie kennt ihre alten Hunde schon ewig. Doch als Priscilla Lopez (32) ihre Fellnasen Milo (15) und Max (17) für zwei Wochen in ihrem Haus in Los Angeles zurückließ, brach ihr beim Blick auf die Aufnahmen der Tierkamera das Herz. Denn was ihr Hunde-Senior Milo darin tat, hatte Lopez in all den Jahren zuvor noch nie erlebt.

Rüde Milo ist bereits 15 Jahre alt. Im Überwachungsvideo jault er allerdings das erste Mal, seit ihn sein Frauchen kennt. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/bluepawhome

Ende Dezember ging ein kurzer Ausschnitt auf dem Instagram-Account des Frauchens viral. In der Aufnahme ist lediglich der 15-jährige Hund zu sehen, der verzweifelt durchs Schlafzimmer stromert. Dann passiert es: Milo heult auf einmal herzzerreißend, springt kurz darauf aufs Bett.

Doch nicht nur dem Frauchen geht dieser Moment an die Nieren. Auch das Insta-Publikum fühlt mit dem alten Vierbeiner mit. Mehr als 360.000 Klicks sind bislang zusammengekommen.

Diese Woche ließ die Kalifornierin ihren Gefühlen noch einmal freien Lauf. Sie erzählte in einem Interview mit Newsweek, dass ihr das Überwachungsvideo "das Herz gebrochen hat, weil ich ihn noch nie zuvor hatte heulen hören".

"Ich habe ihn, seit er ein paar Wochen alt war und seit ich 16 bin. Als ich das sah, wurde mir klar, wie sehr er mich vermisst hat (...). Es war ein Wendepunkt in meinem Leben", erklärte sie.

Aber wer genau hatte in der Zeit ein Auge auf die beiden Hunde?