Frenchie Eddy muss schweren Schicksalsschlag verkraften und sucht neues Zuhause

Mainz - Strahlemann mit Herausforderungen! Bulldogge-Rüde Eddy ist ein äußerst fröhlicher Geselle, doch er hat auch eine tragische Story hinter sich. Jetzt sucht er ein liebevolles neues Zuhause.

Frenchie Eddy ist am 30. Januar 2018 geboren und damit acht Jahre alt. © Tierheim Mainz

Der niedliche Frenchie verkörpert viele Eigenschaften, für die seine Rasse bekannt ist: Er ist verspielt, anhänglich und sucht stets die Nähe zu seinen Menschen. Durch einen Schicksalsschlag landete er im Mainzer Tierheim.

Eddy verlor sein Zuhause, nachdem seine Halterin verstorben war.

In der Familie konnte sich anschließend niemand mehr dauerhaft um ihn kümmern, da eine Tierhaarallergie das Zusammenleben unmöglich machte.

Der Rüde ist ein ausgesprochen menschenbezogener Hund. Besonders wohl fühlt er sich in Gesellschaft seiner Bezugspersonen, mit denen er gern Zeit verbringt.

Auch Kinder sind für Eddy kein Problem: Aus seinem früheren Zuhause kennt er das Zusammenleben mit ihnen bereits. Daher könnte er gut in eine Familie mit Kindern im Grundschulalter ziehen.