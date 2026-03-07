Frenchie Eddy muss schweren Schicksalsschlag verkraften und sucht neues Zuhause
Mainz - Strahlemann mit Herausforderungen! Bulldogge-Rüde Eddy ist ein äußerst fröhlicher Geselle, doch er hat auch eine tragische Story hinter sich. Jetzt sucht er ein liebevolles neues Zuhause.
Der niedliche Frenchie verkörpert viele Eigenschaften, für die seine Rasse bekannt ist: Er ist verspielt, anhänglich und sucht stets die Nähe zu seinen Menschen. Durch einen Schicksalsschlag landete er im Mainzer Tierheim.
Eddy verlor sein Zuhause, nachdem seine Halterin verstorben war.
In der Familie konnte sich anschließend niemand mehr dauerhaft um ihn kümmern, da eine Tierhaarallergie das Zusammenleben unmöglich machte.
Der Rüde ist ein ausgesprochen menschenbezogener Hund. Besonders wohl fühlt er sich in Gesellschaft seiner Bezugspersonen, mit denen er gern Zeit verbringt.
Auch Kinder sind für Eddy kein Problem: Aus seinem früheren Zuhause kennt er das Zusammenleben mit ihnen bereits. Daher könnte er gut in eine Familie mit Kindern im Grundschulalter ziehen.
Bulldogge Eddy hat rassetypische Probleme mit seiner Gesundheit
Mit seinen Artgenossen kommt der Vierbeiner nur mittelmäßig aus. Beim Spaziergang zeigt er sich an der Leine jedoch durchaus lernwillig und kooperativ.
Wenn seine Bezugsperson ihm Sicherheit vermittelt und klare Orientierung gibt, entspannt er sich sichtbar und überlässt die Verantwortung gern dem Menschen.
Neben seiner liebenswerten Persönlichkeit bringt Eddy allerdings auch rassetypische gesundheitliche Probleme mit. Besonders in den warmen Monaten fällt ihm das Atmen schwer.
Um ihm langfristig mehr Lebensqualität zu ermöglichen, ist eine Operation notwendig, die seine Atemwege entlasten soll.
Auch emotional braucht Eddy derzeit etwas Unterstützung. Während er früher problemlos allein bleiben konnte, fällt ihm das nach der Zeit im Tierasyl aktuell schwer.
In seinem neuen Zuhause sollte er deshalb zunächst nicht allein gelassen werden. Mit Geduld und schrittweisem Training kann das Alleinbleiben jedoch wieder aufgebaut werden.
Wer kann Eddy ein liebevolles Für-Immer-Zuhause bieten?
Das Tierheim hofft nun auf Menschen, die Eddy eine zweite Chance geben.
Etwaige Interessenten, die der liebenswerten Fellnase eine warmherzige neue Heimat bieten können, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies über das Kontaktformular des Mainzer Tierheims.
Titelfoto: Montage: Tierheim Mainz