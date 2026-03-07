Herrchen versucht, Golden Retriever Trick beizubringen: Kurz darauf traut er seinen Augen nicht
Arlington (Virginia/USA) - "Vertraut dem Prozess", heißt es gleich zu Beginn dieses kuriosen TikTok-Videos von Kevin Bubolz und seinen Golden Retrievern Ellie und Emma. Doch während dieses Prozesses scheint das Herrchen selbst nicht so überzeugt von der eigenen Idee zu sein. Zumindest traut der US-Amerikaner aus Arlington in Virginia seinen Augen kaum, als er sieht, wie der Trick erstmals wirklich klappt.
Die Aufgabe, die sich Bubolz überlegt hat, ist allerdings auch ziemlich waghalsig. Hündin Ellie soll nämlich mit einem Pfannenwender ein Leckerli in ihr Maul schießen.
Dafür wird der kleine Happen am Ende des Griffes positioniert. Dann soll die Golden-Retriever-Dame auf den vorderen Teil des Pfannenwenders hauen, um ihn wie eine Art Schleuder zu benutzen.
Das Ziel: Der Leckerbissen wird durch die Luft geschleudert, um schließlich zielsicher in Ellies Maul zu landen. Theorie und Praxis sind zu Beginn des ulkigen Experiments jedoch noch weit voneinander entfernt - denn Ellie trifft kaum die Kelle.
Als ihr das zumindest halbwegs professionell gelingt, gibt es zunächst reihenweise Lacher.
Virales Video zeigt kuriosen Trick auf TikTok
Denn natürlich landet der kleine Happen nicht im Maul der Fellnase, sondern an diversen anderen Stellen im Raum. Meistens kommt Artgenossin Emma angeschossen, um sich das Leckerli unverdienterweise zu schnappen.
Bester Moment: Elllie schießt einen weiteren Happen in die Höhe, der dann zielgenau nicht in ihrem, sondern in Emmas Maul landet. Danach justiert Herrchen Kevin noch einmal nach und wirft Ellie mehrere Leckerlis direkt ins Maul.
Dann platzt der Knoten plötzlich wie von Zauberhand.
Ellie schießt das nächste Leckerli in die Höhe und fängt es mit ihrem Maul auf - als hätte sie nie etwas anderes in ihrem Leben getan.
Ihr Besitzer traut seinen Augen kaum, kann es selbst nicht recht glauben. War das ein Zufallstreffer? Nein! Ellie haut sich danach einen Happen nach dem anderen ins Maul - gelernt ist gelernt!
Kein Wunder, dass der Clip auf TikTok nach nur drei Tagen bereits mehr als 400.000 Klicks verzeichnet. Dieser Trick ist eben ein echter Hingucker!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/elliegoldenlife