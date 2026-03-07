Herrchen versucht, Golden Retriever Trick beizubringen: Kurz darauf traut er seinen Augen nicht

"Vertraut dem Prozess", heißt es gleich zu Beginn dieses viralen TikTok-Videos von Kevin Bubolz und seinen Golden Retrievern Ellie und Emma.

Arlington (Virginia/USA) - "Vertraut dem Prozess", heißt es gleich zu Beginn dieses kuriosen TikTok-Videos von Kevin Bubolz und seinen Golden Retrievern Ellie und Emma. Doch während dieses Prozesses scheint das Herrchen selbst nicht so überzeugt von der eigenen Idee zu sein. Zumindest traut der US-Amerikaner aus Arlington in Virginia seinen Augen kaum, als er sieht, wie der Trick erstmals wirklich klappt.

Das Video geht ulkig los. Doch schon bald kann Kevin Bubolz kaum glauben, dass sein Plan wirklich aufgeht. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/elliegoldenlife Die Aufgabe, die sich Bubolz überlegt hat, ist allerdings auch ziemlich waghalsig. Hündin Ellie soll nämlich mit einem Pfannenwender ein Leckerli in ihr Maul schießen. Dafür wird der kleine Happen am Ende des Griffes positioniert. Dann soll die Golden-Retriever-Dame auf den vorderen Teil des Pfannenwenders hauen, um ihn wie eine Art Schleuder zu benutzen. Das Ziel: Der Leckerbissen wird durch die Luft geschleudert, um schließlich zielsicher in Ellies Maul zu landen. Theorie und Praxis sind zu Beginn des ulkigen Experiments jedoch noch weit voneinander entfernt - denn Ellie trifft kaum die Kelle. Als ihr das zumindest halbwegs professionell gelingt, gibt es zunächst reihenweise Lacher.

Virales Video zeigt kuriosen Trick auf TikTok