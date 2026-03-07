Er hat eine große Baustelle: Wer schenkt Wirbelwind Cocö ein Zuhause?

Hamburg - Wer hat ein Herz für Cocö? Der Deutsche Spitz sitzt seit knapp zwei Monaten in Hamburg im Tierheim. Alt werden will der Vierbeiner dort aber nicht.

Der Deutsche Spitz Cocö aus dem Hamburger Tierheim sucht ein liebevolles Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website mitteilt, kam der kleine Wirbelwind am 12. Januar dieses Jahres ins Tierheim an der Süderstraße. Geboren wurde Cocö den Angaben zufolge Anfang 2024.

Von seinen Pflegern wird der zwei Jahre alte Rüde als "kleiner Hund mit großem Charakter" beschrieben. Er ist stolz, aufmerksam und zeigt gerne, dass er sein Revier ernst nimmt - weshalb er draußen auch mit Begeisterung markiert.

Gleichzeitig hat Cocö ein fröhliches Wesen und sorgt mit seiner lebhaften Art schnell für gute Laune. Er hat eine anhängliche und liebevolle Seite, die sich besonders beim Kuscheln mit seinen Bezugsmenschen zeigt.

Klar ist aber auch: Die Fellnase zeichnet sich durch rassentypisches Temperament aus und muss in jedem Fall noch erzogen werden - als Familienhund ist er aber dennoch sehr gut geeignet.