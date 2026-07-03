Fremder Hund irritiert Frau mit Begrüßung: Was diese dann sieht, macht sie "unendlich traurig"

Merritt Island (Florida, USA) - Mit dieser überwältigenden Freude wird doch sonst nur das echte Frauchen begrüßt. Entsprechend irritiert war Hal Richardson, als sie im vergangenen Monat auf dem Parkplatz vor ihrer Arbeitsstelle in Merritt Island, Florida, von einer aufgeregten Hündin empfangen wurde. Das Tier drehte sich im Kreis, sprang an der jungen Frau hoch, als würden sich beide schon ewig kennen - und endlich wiederbegegnen. Richardson sah sich deshalb intensiv auf dem Parkplatz um. Kurz darauf brach ihr das Herz.

Diese kleine Fellnase begrüßte Hal Richardson überaus freudig - ohne sie überhaupt zu kennen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/themidnighthour_byhal

"Ich stand völlig unter Schock", sagte die US-Amerikanerin jetzt in einem Interview mit The Dodo. "Ich sah mich sofort nach dem Besitzer um, aber als ich niemanden entdeckte, wurde ich unendlich traurig. Wer könnte nur so ein süßes kleines Geschöpf zurücklassen?"

Glücklicherweise hatte sich Lovebug - wie Richardson die Hündin spontan nannte - die richtige Frau zum freudigen Begrüßen ausgesucht. Denn sie eroberte ihr Herz im Sturm.

Richardson nahm die Fellnase spontan mit zu ihrem Arbeitsplatz in einem Naturschutzzentrum. Dort bemerkte die unverhoffte "Tierretterin", dass Lovebug voller Kletten war. Also setzte sie sich mit ihr hin, um diese Stück für Stück zu entfernen.

Später hatte Richardson die Möglichkeit, sich das Überwachungsvideo des Parkplatzes anzusehen - in der Hoffnung, herauszufinden, ob der Vierbeiner ausgesetzt worden war.

Da sie jedoch keine Hinweise fand, fuhr Richardson schließlich ins "Collins Animal Hospital", um Lovebug auf einen Mikrochip überprüfen zu lassen.