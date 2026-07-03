Fremder Hund irritiert Frau mit Begrüßung: Was diese dann sieht, macht sie "unendlich traurig"
Merritt Island (Florida, USA) - Mit dieser überwältigenden Freude wird doch sonst nur das echte Frauchen begrüßt. Entsprechend irritiert war Hal Richardson, als sie im vergangenen Monat auf dem Parkplatz vor ihrer Arbeitsstelle in Merritt Island, Florida, von einer aufgeregten Hündin empfangen wurde. Das Tier drehte sich im Kreis, sprang an der jungen Frau hoch, als würden sich beide schon ewig kennen - und endlich wiederbegegnen. Richardson sah sich deshalb intensiv auf dem Parkplatz um. Kurz darauf brach ihr das Herz.
"Ich stand völlig unter Schock", sagte die US-Amerikanerin jetzt in einem Interview mit The Dodo. "Ich sah mich sofort nach dem Besitzer um, aber als ich niemanden entdeckte, wurde ich unendlich traurig. Wer könnte nur so ein süßes kleines Geschöpf zurücklassen?"
Glücklicherweise hatte sich Lovebug - wie Richardson die Hündin spontan nannte - die richtige Frau zum freudigen Begrüßen ausgesucht. Denn sie eroberte ihr Herz im Sturm.
Richardson nahm die Fellnase spontan mit zu ihrem Arbeitsplatz in einem Naturschutzzentrum. Dort bemerkte die unverhoffte "Tierretterin", dass Lovebug voller Kletten war. Also setzte sie sich mit ihr hin, um diese Stück für Stück zu entfernen.
Später hatte Richardson die Möglichkeit, sich das Überwachungsvideo des Parkplatzes anzusehen - in der Hoffnung, herauszufinden, ob der Vierbeiner ausgesetzt worden war.
Da sie jedoch keine Hinweise fand, fuhr Richardson schließlich ins "Collins Animal Hospital", um Lovebug auf einen Mikrochip überprüfen zu lassen.
Video der rührenden Geschichte erreicht auf TikTok Millionen Klicks
Der Tierarzt konnte keinen Mikrochip finden. Dafür stellte er fest, dass die Fellnase nur acht oder neun Monate alt war. Richardson hätte Lovebug am liebsten gleich wieder mitgenommen.
Doch die Vorschriften besagten, dass die Klinik zunächst nach den Besitzern der Hündin suchen musste. Es begann also ein Hoffen und Bangen, wie es nun weitergehen würde.
Letzten Endes fand die Klinik jedoch auch nach Tagen niemanden. Deshalb konnte Lovebug schließlich zu Richardson zurückkehren. "Ich hatte das Gefühl, dass sie aus einem bestimmten Grund in mein Leben getreten ist", schwärmte diese gegenüber dem Tiermagazin.
Inzwischen sind Mensch und Tier ein eingespieltes Team: "Lovebug und ich sind zwei glückliche Mädels", sagte Richardson. "Sie hat mich genauso gefunden, wie ich sie gefunden habe", fügte sie stolz hinzu.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/themidnighthour_byhal